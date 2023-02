Colpito dalla bici elettrica lanciata dall'alto a Torino, studente palermitano non è più in pericolo di vita

Lo studente palermitano di 23 anni colpito da una bicicletta elettrica lanciata dall'alto davanti alla discoteca The Beach dei Murazzi del Po, a Torino, nella notte di sabato 21 gennaio, è stato svegliato dai medici dell'ospedale Cto, in cui si trova ricoverato da allora, anche se è ancora ventilato artificialmente. Non sono ancora chiare le conseguenze fisiche che subirà per cui sarà necessario aspettare, secondo i sanitari, almeno un mese. La prognosi al momento è stata fissata in sei mesi e non c'è più pericolo di vita.

Sull'accaduto sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, che nei giorni scorsi erano entrati in possesso di un filmato da cui si vedrebbero alcune persone, presumibilmente giovanissime, scappare a piedi. Molto difficoltosa, invece, è l'analisi della bicicletta elettrica, pesante circa 15 chili, dove si potrebbero trovare le impronte digitali di chi l'ha lanciata. L'inchiesta giudiziaria, con l'ipotesi di tentato omicidio a carico di ignoti, è stata aperta dal pm Livia Locci della procura di Torino.

Nei giorni scorsi c'erano stati più appelli ai responsabili dell'accaduto, una bravata commessa da persone senza un minimo di senno, a presentarsi in caserma: uno era stato lanciato dal sindaco Stefano Lo Russo, il secondo dagli amici della vittima che avevano inscenato un flash mob sul ponte della Gran Madre affiggendo uno striscione con scritto "Potevi essere tu", riferendosi proprio al fatto che la vittima del folle gesto era stata del tutto casuale.