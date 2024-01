La "biblioteca Dell'Utri" nella Valle dei Templi non si farà, Scarpinato: "Già detto no nel 2021"

"Il governo della Regione non ha alcuna intenzione di assecondare la proposta progettuale dell'ex senatore Marcello Dell'Utri (condannato in passato per concorso esterno in associazione mafiosa, ndr) di creare una biblioteca a suo nome nella Valle dei Templi". E' una posizione netta quella assunta ieri sera dall'assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato nel corso dei lavori dell'Assemblea regionale siciliana rispetto all'ormai nota vicenda della "Biblioteca Utriana" da far nascere all'interno dei locali di Casa Morello, nella Valle dei Templi.

A presentare un atto ispettivo per comprendere quali fossero le intenzioni della Regione era stata la deputata Dem Valentina Chinnici. E la risposta di Scarpinato è stata assolutamente chiara, anche se solleva qualche perplessità su quanto avvenuto nell'ultimo anno, cioè da quando, in seguito ad una intervista rilasciata da Dell'Utri era stata rilanciata la sua proposta di donazione di un cospicuo fondo librario alla Regione Siciliana e, soprattutto, la sua speranza di intitolarlo "Biblioteca Utriana".

Secondo la ricostruzione di Scarpinato, infatti, la richiesta risalirebbe al 2020 da parte del fondo librario di Dell'Utri e addirittura al 2021 risalirebbe un no già formulato dal Parco archeologico che sosteneva che questa specifica fattispecie di progetto non era contemplata tra le cose che l'ente avrebbe potuto gestire. "Emerge inconfutabilmente - ha detto ancora l'assessore - che tale iniziativa è stata bloccata fin dalla sua originaria proposta dal Parco archeologico", mentre prosegue ovviamente il recupero di Casa Morello.

Soddisfatta la deputata Chinnici: "Avere una 'Biblioteca Utriana' nella Valle dei Templi, con una donazone di Silvio Berlusconi sarebbe stato, soprattutto negli anni di Capitale della cultura, uno smacco e qualcosa di negativo".