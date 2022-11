Investiti e uccisi dalla scorta del giudice Borsellino: "Biagio e Giuditta, il tempo non può lenire le ferite"

Trentasette anni fa esatti, il 25 novembre del 1985, furono falciati dall'auto del giudice Borsellino. Biagio Siciliano (14 anni) e Giuditta Milella (17) erano due liceali del Meli che, vittime di un tragico incidente causato dall'auto di scorta del magistrato del Pool Antimafia, persero la vità nel terribile impatto in via Libertà, falciati alla fermata del bus.

Fu una tragedia. "Sono passati 37 anni dalla tragedia - ricorda il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - che ha spezzato le giovani vite di Biagio Siciliano e Maria Giuditta Milella. Il tempo non può lenire le ferite ancora vive delle famiglie ed è importante mantenere vivo il ricordo. Per questa ragione, il mio plauso va all’iniziativa della Quinta Commissione del Consiglio comunale che ha riportato decoro alla targa in ricordo dei due studenti del liceo Meli, nel luogo dell’incidente, in via Libertà. È con gesti concreti come questo che si tiene accesa la memoria".

La quinta commissione consiliare, infatti, su proposta della consigliera comunale della Democrazia Cristiana, Viviana Raja, ha voluto ripristinare il decoro della targa commemorativa che ricorda Giuditta Milella e Biagio Siciliano. “Nulla consola una famiglia per una perdita, ma continuare a ricordare l’accaduto mantiene vivo il ricordo e riporta l’attenzione sulla necessità di evitare che certi tristi episodi possano verificarsi ancora”, ha dichiarato la consigliera Viviana Raja.