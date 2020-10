Biagio Conte sospende il pellegrinaggio in Europa e torna in Sicilia

Biagio Conte, il missionario laico fondatore della Missione Speranza e Carità, interrompe il suo pellegrinaggio a piedi per l'Europa e rientra in Sicilia. "Fratel Biagio - si legge in una nota della Missione - si rende conto che per non causare altri disagi e difficoltà alle varie nazioni per l'enorme emergenza Covid sospende momentaneamente il cammino a piedi rientrando nell'Italia con mezzi di trasporto".

"In questo momento dopo aver completato il cammino a piedi nella terra di Inghilterra - scrive il missionario - sono arrivato nello stato dell'Olanda nella capitale Amsterdam. Adesso stop, dopo l'emergenza Covid, mi farò riportare nella capitale dell'Olanda dove ero arrivato per ripartire a piedi e continuare così il Santo viaggio nell'Europa dell'est. Mi ritirerò in eremitaggio nelle montagne della Terra di Sicilia per pregare ed essere solidale per tutte le nazioni del mondo e vicino alla Missione di Speranza e Carità che in questo momento dell'epidemia è tanto provata e sofferta. Diamoci forza e non perdiamo la speranza il buon Dio rimetterà ordine e ristabilirà la giustizia e la pace".