Biagio Conte ricoverato, Lorefice: "La chiesa di Palermo è vicina, preghiamo per una pronta guarigione"

"Preghiamo per una pronta guarigione di Biagio Conte affinché le sue mani operose possano essere restituite presto alla comunità da lui fondata e fatta crescere con amore e dedizione". Con queste parole il vescovo Lorefice, a nome di tutta la Chiesa di Palermo, abbraccia il missionario laico e gli dichiara vicinanza in questo momento segnato dalla malattia. "La Chiesa e la città di Palermo - continua Lorefice - hanno bisogno del suo quotidiano esempio di carità, accoglienza e amore verso i più piccoli, gli ultimi, gli indifesi".

Il vescovo fa sapere - in una nota diffusa oggi - di avergli fatto visita in ospedale nei giorni scorsi per condividere con Fratel Biagio un momento di profonda comunione, affetto e preghiera. Anche il sindaco Roberto Lagalla ieri, al termine di un incontro nel nosocomio, dove Conte è ricoverato, ha dichiarato di pregare per il fondatore della Missione di Speranza e Carità dopo averlo ringraziato per la forte emozione che gli ha trasmesso e per avergli ricordato il delicato compito che lo aspetta.

Sul bollettino medico del missionario laico massimo riserbo. Le sue condizioni sarebbero "serie ma non preoccupanti".