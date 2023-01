VIDEO | La morte di Biagio Conte, il ricordo di Lorefice: "Non pensava a una città senza Dio"

L'arcivescovo ha fatto visita alla salma del missionario laico spirato stamattina: "Non dobbiamo avere paura di Dio, perché Dio non limita la libertà degli uomini e lontani da Dio non si vive liberi. Questo è il grande messaggio che lascia Biagio, un laico che ha preso sul serio il Vangelo"