L'omaggio a Biagio Conte: la camera ardente nella chiesa della Missione, proclamato il lutto cittadino

La camera ardente per Biagio Conte sarà allestita a partire dalle 16 di oggi, giovedì 12 gennaio, nella chiesa della Missione Speranza e carità di via Decollati. I cittadini potranno così rendere l'ultimo omaggio al missionario laico che ha aiutato gli ultimi della città, ma anche tantissimi migranti.

Inoltre, il sindaco Roberto Lagalla ha proclamato sempre per oggi il lutto cittadino in memoria di Biagio Conte, disponendo che vengano esposte a mezz'asta le bandiere in tutte le sedi istituzionali e le scuole di ogni ordine e grado. Queste disposizioni saranno mantenute fino al giorno in cui verranno celebrate le esequie.

Anche l'ex primo cittadino Leoluca Orlando ha reso omaggio a Biagio Conte. "Una grandissima perdita per Palermo - ha detto Orlando in lacrime (video all'interno) - perché ha dedicato la sua vita per l'affermazione ai diritti di tutti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cordoglio per la morte di Biagio Conte sta arrivando attraverso tantissimi messaggi, compresi quelli del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente della Regione, Renato Schifani, oltre allo stesso sindaco e alla Giunta comunale, ai quali si aggiunge quello del presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo.

"Palermo piange uno dei suoi figli migliori, che ci lascia una grande eredità. Quella dell'importanza della cura del prossimo, del dono di se stessi per il bene della comunità. Sono certo di interpretare i sentimenti di tutto il Consiglio Comunale - afferma Tantillo - nell'affermare che oggi è un giorno triste per la nostra città ma che proprio nell'insegnamento e nell'esempio di Biagio Conte dobbiamo saper trovare la speranza e un nuovo stimolo al nostro impegno a servizio della nostra comunità".