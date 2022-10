Biagio Conte: "Sono molto preoccupato, la Chiesa sta attraversando un momento difficile"

"Sono molto preoccupato perché la santa Chiesa sta attraversando un momento difficile e sta subendo una forte umiliazione a causa di alcuni pastori, religiosi e religiose, che, chiamati dal buon Dio ad evangelizzare e a soccorrere le pecorelle sbandate, invece stanno dando il cattivo esempio, non prendendosi cura delle pecorelle e in particolare delle più bisognose". A parlare è il missionario Biagio Conte, che a Palermo ha fondato una comunità che accoglie circa 600 persone in difficoltà economiche. Nel suo messaggio intitolato 'Le mie forti preoccupazioni per la santa chiesa', il missionario afferma: "Ricordiamoci che Dio ci invita ad essere buoni pastori, cioè il buon esempio".

Secondo fratel Biagio "è urgentissimo prendersi cura della Santa Chiesa, rafforzandola soprattutto con una più forte e sana formazione vocazionale dei seminaristi, affinché possano nascere nuovi pastori e religiosi al servizio della chiesa e del nostro prossimo, capaci di donarsi per il bene di questa sofferta umanità". E rivolgendosi al clero: "Cari pastori, fate attenzione, non spogliatevi della vostra preziosa veste di sacerdoti, togliendovi il crocifisso e il colletto bianco, vestendovi in 'borghese' esponendovi così ai tanti pericoli, ai rapaci. Siate prudenti alle negative dipendenze, alle sigarette, all'alcol, per essere di buon esempio e non di cattivo esempio. Carissimi sacerdoti, religiosi e religiose siate ferventi nella fede, nella speranza e nella carità in obbedienza e rispetto al nostro Santo Padre Francesco che il buon Gesù ci ha donato e ai nostri vescovi per costruire tutti insieme un mondo migliore".

E ancora: "Carissimo e amato Papa Francesco, coraggio, il buon Dio ti custodisca, grazie per il tuo prezioso operato verso i più deboli e i più poveri. Carissimo arcivescovo Corrado (Lorefice, ndr), coraggio, il buon Dio ti ha affidato una missione molto delicata di custodire la Cattedrale, tutte le chiese e il seminario di Palermo. Grazie per il tuo operato, continua a pregare per tutti noi, anche noi preghiamo per te".