VIDEO | Biagio Conte partecipa alla Messa: "La sua sofferenza come quella di Cristo”

Biagio Conte partecipa alla Messa: "La sua sofferenza come quella di Cristo"

Il missionario laico nei giorni scorsi aveva espresso la volontà di prendere parte alla funzione eucaristica nella chiesa di via Decollati. Lo ha fatto davanti a centinaia di fedeli, con le poche forze rimaste, disteso su un lettino sotto il Crocifisso, avvolto in una coperta azzurra come i suoi occhi e verde come il saio che ha indossato per una vita. Alla fine della celebrazione, ha lasciato la parrocchia tra gli applausi