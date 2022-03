Biagio Conte sta male e interrompe il digiuno: "Ma adesso basta alle guerre"

Biagio Conte, fondatore della Missione di Speranza e Carità di Palermo che ospita circa 600 persone in difficoltà, è stato molto male e ha interrotto il suo digiuno radicale iniziato a febbraio scorso. Nei giorni scorsi, dalla grotta del Palermitano in cui si era ritirato, è stato accompagnato nelle vicinanze in una stanza di un piccolo santuario dedicato alla Madonna. Nel santuario è assistito dalla Missione, giorno e notte ed è monitorato da medici perché il suo fisico è molto debilitato e sofferente. "Adesso basta alle guerre, alle violenze e all’odio - dichiara Fratel Biagio -, non prevalga più il male ma accogliamo e facciamo il bene, riconciliandoci tutti insieme con lo Stato della Russia, dell’Ucraina, dell’Europa, dell’America, dell’Africa e dell’Asia e con tutti gli altri Stati del mondo".

Dopo nove mesi di digiuno (pane e acqua) e preghiera, di cui l’ultimo mese solo con acqua ed eucarestia, Biagio Conte ha ricominciato ad alimentarsi con cibi semisolidi; solo dopo diversi giorni e molto gradatamente potrà mangiare cibi solidi. Tutti i missionari, i volontari e diversi benefattori per tutto il periodo della Quaresima a turno stanno digiunando un intero giorno, per pregare per la pace tra Russia e Ucraina e per supportare la preghiera incessante del missionario.

‘’Ringrazio Papa Francesco – sottolinea il frate - per il suo impegno per la pace e la riconciliazione fra lo Stato della Russia e lo Stato dell’Ucraina. Sono molto contento che Papa Francesco consacrerà, il prossimo 25 marzo, al cuore di Maria la Russia e l’Ucraina; noi della Missione da Palermo ci uniremo in preghiera e penitenza". Fratel Biagio in una nota scrive: "Carissima e amata umanità: coraggio, non perdiamo la preziosa speranza di un mondo migliore e più giusto. Sento nel cuore, grazie al buon Dio, di incoraggiare questa sofferente società e ogni essere vivente, ogni uomo ed ogni donna di questa terra, aiutiamoci gli uni con gli altri per ricostruire insieme la pace e la vera speranza".