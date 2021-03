VIDEO | Biagio Conte digiuna contro il il virus: "Corsa al vaccino? Pensiamo ai più poveri"

Il missionario laico da 15 giorni in preghiera e penitenza sotto i portici della Cattedrale. Tante le persone in pellegrinaggio per dare e ricevere un messaggio di speranza. Un appello alle istituzioni anche in materia di social network e violenza: "Aboliamo ciò che è diseducativo, triste sapere di bambini che si tolgono la vita"