Palermo in ansia per Biagio Conte: al via il ciclo di terapie anti cancro

Al via oggi un ciclo di terapie a cui sarà sottoposto Biagio Conte. Ad annunciarlo su Facebook la Missione Speranza e Carità di Palermo, fondata dal missionario laico che nel post riporta il grazie del missionario laico per "quanti stanno pregando per lui in questo periodo".

Conte in ospedale ha ricevuto la visita del Vescovo di Palermo Corrado Lorefice, del cardinale Paolo Romeo e del neo sindaco del capoluogo siciliano Roberto Lagalla. "In questi ultimi giorni - si legge nel post - un pensiero di riconoscenza va in particolare alla comunità musulmana di Palermo che venerdì scorso si è riunita in preghiera per Fratel Biagio e per tutti gli ammalati. La comunità si è poi recata a trovare Fratel Biagio attraverso l'Imam della Moschea del Gran Cancelliere di Palermo, il dottor Bedri El Maddeni. E' stato un incontro di intensa umanità e fratellanza che ha rincuorato tanto Fratel Biagio che, proprio per questo, ci ha tenuto tanto a dare un pubblico ringraziamento. Continuiamo a pregare".