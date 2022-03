Sindacati, Bonina eletto segretario regionale della Fsp polizia di Stato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Villa Ramacca, a Bagheria (Palermo), si è svolto il 3° Congresso Regionale per la Sicilia, della Fsp polizia di Stato. Biagio Bonina è stato eletto, per acclamazione, segretario generale regionale. Nasce così, nel segno dell'unità e della compattezza, una nuova gestione, che si confronterà con le novità di una fase politica caratterizzata da grandi sfide, che avrà il compito di definire obiettivi e strategie, per garantire la sostanziale tutela dei diritti dei poliziotti siciliani. "La consapevolezza di essere comune terreno di incontro, per tutte le realtà sindacali provinciali, mi motiva e mi riempie di orgoglio, oltretutto, guardando la composizione della nuova squadra che mi affiancherà, non posso che ritenermi un privilegiato, data la loro indiscutibile preparazione". Queste le prime parole di Bonina, subito dopo la sua proclamazione. "Spero davvero - ha proseguito - di essere degno della grande responsabilità che mi affidate, che assumo con umiltà e che mi riempie di orgoglio, promettendo di mantenere salda la base sulla quale ho sempre edificato la mia attività sindacale: il senso di squadra". All’intervento del neo segretario generale regionale è seguito quello del segretario regionale vicario, Roberto Costanzo, professionista e dirigente sindacale di indubbio spessore: "Metto la mia esperienza e la mia formazione al servizio di questo nuovo progetto, che sarà certamente caratterizzato da partecipazione e condivisione, avendo come obiettivo la tutela dei diritti dei poliziotti.”

Questa la composizione del nuovo Direttivo Regionale, guidato da Biagio BONINA:

● Segretario Vicario: COSTANZO Roberto;

● Segretario Amm.vo: ACCOMANDO Salvatore;

● Segretario Regionale: ARGERI Francesco;

● Segretario Regionale: CAVALLO Vincenzo;

● Segretario Regionale: FAZIO Giuseppe;

● Segretario Regionale: MENZO Gaetano;

● Segretario Regionale: PICCOLO Antonio;

● Segretario Regionale: TRENTACOSTE Francesco Paolo;

● Presidente Collegio Sindaci-Revisori dei Conti: MONDARINI Fabrizio;

● Sindaco Collegio Sindaci-Revisori dei Conti: FARINA Fabrizio;

● Sindaco Collegio Sindaci-Revisori dei Conti: PUGLIESE Ivan.

Il segretario generale nazionale della Fsp polizia di Stato, Valter Mazzetti, nell'augurare buon lavoro a Biagio Bonina ed a tutta la neo-eletta segreteria regionale, ha voluto manifestare il proprio entusiasmo, sicuro di una certa prosecuzione del proficuo rapporto di intesa e collaborazione con tutte le segreterie provinciali della Sicilia, in linea con quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere.