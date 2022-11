L'eroe che si batteva per l'emancipazione dei "viddani": ricordato Bernardino Verro

E' stato ricordato ieri, a Corleone, Bernardino Verro, il primo sindaco socialista della città ucciso dalla mafia il 3 novembre 1915. L’iniziativa è stata organizzata dalla Cgil, da Legacoop e dal Comune di Corleone. In piazza Nascè è stata deposta una corona d’alloro e a seguire ci sono stati gli interventi del sindaco di Corleone Nicoló Nicolosi, del segretario della Camera del Lavoro di Corleone Cosimo Lo Sciuto, del dirigente di Legacoop Pippo Cipriani e del responsabile dipartimento legalità Cgil Palermo Dino Paternostro.

Bernardino Verro rappresenta una figura molto significativa per la città di Corleone, per la Sicilia e per il Paese. "Organizzó nell’estate-autunno del 1893 lo sciopero agrario con il quale riuscì a coinvolgere più di 50 mila braccianti agricoli e contadini poveri - raccontano Lo Sciuto e Paternostro - fu l’atto di nascita del sindacalismo contadino. Grazie a queste lotte, per la prima volta fu regolato per iscritto con i Patti di Corleone il rapporto tra i grandi proprietari terrieri e i mezzadri e tra i datori di lavoro e i braccianti agricoli. Grazie all’impegno e all’intelligenza politica di Verro, i contadini di Corleone e della zona sperimentarono la cooperazione che, con la Cooperativa di consumo e la Cooperativa agricola, migliorò molto le loro condizioni di vita e di lavoro".

Nel 1914 la lista dei contadini socialisti, guidata da Verro, con voto plebiscitario vinse le elezioni comunali e lui fu eletto sindaco di Corleone. Il 3 novembre 1915 Verro venne assassinato da quella mafia che aveva combattuto per tutta la vita. Al processo svoltosi nel 1918, gli imputati accusati del suo omicidio vennero tutti assolti.