Orlando ricorda Beppe Montana, il cacciatore di latitanti: "Uomo dal grande coraggio"

"Il commissario Beppe Montana faceva parte di un gruppo di investigatori coraggiosi le cui intuizioni segnarono un punto di svolta nella lotta alla mafia". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando nel giorno della commemorazione di Montana, ucciso da Cosa nostra 36 anni fa.

"In anni difficili, in cui Cosa Nostra aveva il volto delle istituzioni - dice il sindaco - Montana con spirito di servizio e grande coraggio riuscì a raggiungere importanti risultati, che portarono all'arresto di pericolosi latitanti. Non solo repressione del fenomeno mafioso ma anche antimafia sociale. Montana, infatti, fu tra i primi a promuovere nelle scuole la cultura della legalità. Oggi ricordarne il sacrificio è un atto d'impegno per tutti. Per non dimenticare mai l'esempio di Montana e degli uomini e delle donne vittime della violenza mafiosa in un clima soffocante favorito da pezzi dello Stato che, collusi col potere mafioso, li hanno isolati e condannati a morte".