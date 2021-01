"Giornalista intransigente nel raccontare i fatti di mafia": Orlando ricorda Beppe Alfano

"Giornalista intransigente nel raccontare i fatti di mafia della sua terra". Con queste parole il sindaco Leoluca Orlando ricorda Beppe Alfano, corrispondente da Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) del quotidiano "La Sicilia", ucciso l'8 gennaio 1993 a pochi metri dalla sua abitazione. Alfano fu raggiunto da tre proiettili calibro 22, mentre era alla guida della sua Renault 9 amaranto, in via Guglielmo Marconi.

"Ricordarlo, a distanza di tanti anni - afferma il primo cittadino - è un atto di doveroso di omaggio alla sua libertà e alla sua professionalità. È un modo per omaggiare il giornalismo di inchiesta tanto utile per raccontare e svelare intrecci e interessi politico-mafiosi e per indicare un esempio da seguire". A Beppe Alfano lo scorso 5 marzo è stata intitolata la sala stampa della Regione siciliana. Per onorare il suo sacrificio l'Unione nazionale cronisti italiani, nel 2013, ha consegnato ai familiari di Beppe Alfano la tessera di cronista onorario alla memoria.

"Alfano - sottolinea il Gruppo cronisti siciliani dell'Unci - è stato il simbolo di un giornalismo investigativo coraggioso, condotto senza alcuna copertura professionale e animato unicamente dalla passione civile per la verità e per il riscatto di un territorio segnato da profonde collusioni tra il malaffare mafioso e spezzoni deviati delle istituzioni. Restituire verità e giustizia al suo omicidio, ricostruendone le ragioni tuttora formalmente ignote, significa iniziare ad illuminare un periodo ancora oscuro della nostra storia recente".