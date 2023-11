Scandalo beni confiscati, l'attacco degli avvocati: "Illegittimo l'arresto dell'ex giudice Silvana Saguto"

Per le difese, l'arresto dell'ex giudice Silvana Saguto, del marito, Lorenzo Caramma, e dell'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, l'amministratore giudiziario di fiducia dell'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale, è illegittimo. Per disporre il carcere, la Procura generale di Caltanissetta avrebbe dovuto attendere il nuovo processo d'appello, così come stabilito dalla Cassazione. L'incidente di esecuzione per vagliare la questione si è tenuto ieri davanti alla Corte d'Appello di Caltanissetta e i giudici, dopo aver ascoltato le tesi degli avvocati Ninni Reina, Sarah Bartolozzi, Antonio Sottosanti e Sergio Monaco, si sono riservati la decisione, che arriverà nei prossimi giorni.

Durante l'udienza, però, è stata discussa - stavolta su richiesta del pg nisseno - anche la posizione di un altro amministratore giudiziario, Roberto Nicola Santangelo, condannato a 4 anni e 2 mesi e che secondo l'accusa andrebbe arrestato pure lui. In questo caso l'udienza è stata rinviata alla settimana prossima.

Una vicenda intricata quella nata dal dispositivo emesso dalla Cassazione nel pomeriggio del 19 ottobre scorso. Due pagine A4 di cui in diversi casi neppure gli avvocati hanno capito pienamente il significato, tanto che - solo per fare un esempio - l'ex prefetto di Palermo, Francesca Cannizzo è stata data prima per condannata a tre anni in via definitiva, poi per assolta e infine - e dovrebbe essere la chiave di lettura giusta - per prescritta. Una sentenza così complessa che, per la prima volta nella sua storia, la Suprema Corte, a due giorni dalla sua decisione, aveva dovuto fare anche un comunicato stampa per spiegarla.

I giudici avevano sancito alcune assoluzioni, annullato senza rinvio (facendole diventare definitive) una parte delle condanne già inflitte dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, e per alcune accuse avevano disposto un nuovo processo di secondo grado. Gli arresti di Saguto - che era peraltro ricoverata una clinica - e del marito, di Cappellano Seminara e dell'ex professore dell'università Kore di Enna, Carmelo Provenzano, erano scattati inaspettatamente quasi 48 ore dopo la sentenza della Cassazione.

La Procura generale nissena, alla luce di una sentenza delle Sezioni Unite del 2021, aveva deciso di determinare la parte della pena diventata definitiva per i quattro e che, secondo i magistrati, indipendentemente dall'appello bis, avrebbe comunque superato i quattro anni e dunque previsto il carcere. Una lettura che appunto è stata contestata dagli avvocati degli imputati (l'unico a non aver fatto per ora l'incidente di esecuzione è Provenzano, assistito da Lillo Fiorello).