L'ex giudice Saguto, il marito e l'avvocato Cappellano Seminara restano in carcere: "Arresto legittimo"

L'arresto dell'ex giudice Silvana Saguto, del marito, Lorenzo Caramma, e dell'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, amministratore giudiziario e braccio destro per anni dell'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, è legittimo. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Caltanissetta che ha confermato la correttezza dell'operato della Procura generale nissena, che aveva disposto il carcere per i tre in seguito alla sentenza emessa dalla Cassazione nell'ambito del processo nato dallo scandalo nella gestione dei beni confiscati.

I giudici, al termine dell'incidente di esecuzione, hanno stabilito che i tre devono restare in cella ed hanno rigettato i loro ricorsi. Contestualmente, hanno però accolto quello presentato dall'avvocato Lillo Fiorello per il professore Carmelo Provenzano dell'università Kore di Enna, che torna quindi libero: nel suo caso, come ha sostenuto la sua difesa ed ha riconosciuto anche la Corte, la pena potrebbe essere effettivamente rideterminata con il nuovo processo d'appello, dunque la condanna a 6 anni e 8 mesi non è definitiva.

Per gli altri, invece, secondo i giudici, a dispetto dell'appello bis disposto per diversi capi d'imputazione dalla Cassazione, resterebbe comunque in piedi un nucleo della pena che supera i 4 anni di reclusione e che è già definitivo, dunque non più modificabile. I loro difensori, gli avvocati Ninni Reina, Sarah Bartolozzi, Antonio Sottosanti e Sergio Monaco, sostengono invece il contrario.

Gli arresti dei quattro erano avvenuti improvvisamente oltre 48 ore dopo la sentenza della Suprema Corte, un dispositivo decisamente complesso che in molti casi è risultato di difficile comprensione persino agli avvocati, tanto che la Suprema Corte, cosa mai accaduta nella storia, aveva dovuto fare un comunicato stampa per spiegarlo.

Per Saguto (che dal Pagliarelli è stata trasferita a Roma) ed il marito è stata proposta anche un'istanza di scarcerazione al tribunale di Sorveglianza di Palermo: le loro condizioni di salute, secondo i loro difensori, sarebbero incompatibili con la detenzione in cella.