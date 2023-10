Scandalo beni confiscati, per ora l'ex giudice Saguto evita il carcere: annullata con rinvio la condanna

La sesta sezione della Cassazione ha deciso di annullare con rinvio la sentenza con la quale Silvana Saguto, ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale, era stata condannata in appello a 8 anni e 10 mesi di reclusione. Al momento per lei, quindi, sfuma l'ipotesi di andare in carcere. Numerose accuse non hanno retto davanti alla Suprema Corte che ha quindi disposto un nuovo processo di appello per l'ex magistrato, anche al fine di rideterminare la sua pena, e accogliendo dunque le tesi dell'avvocato che la difende sin dall'inizio, Ninni Reina.

Stessa sorte - cioè un nuovo processo d'appello - anche per altri imputati, come il suo braccio destro, l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara (difeso dall'avvocato Sergio Monaco) che negli anni aveva avuto affidate decine di amministrazioni giudiziarie, già condannato a 7 anni e 7 mesi, per il marito dell'ex magistrato, Lorenzo Caramma (6 anni e 2 mesi), per l'amministratore giudiziario Roberto Santangelo (4 anni e 2 mesi), Carmelo Provenzano, professore dell'università Kore di Enna (3 anni) e per Rosolino Nasca, tenente colonnello della guardia di finanza in servizio alla Dia (2 anni e 8 mesi).

E' stata invece del tutto annullata la condanna a un anno e 4 mesi inflitta a Walter Virga, l'imputato dal quale era partita tutta l'inchiesta. Stessa decisione per il figlio dell'ex giudice, Emanuele Caramma (aveva avuto 4 mesi), per l'ex prefetto di Palermo, Francesca Cannizzo (3 anni), per Roberto Di Maria, preside della facoltà di Giurisprudenza di Enna (un anno e 10 mesi), per Maria Ingrao, moglie di Provenzano, e per Calogera Manta, la cognata (entrambe già condannate a 2 anni e 8 mesi).

I giudici della sesta sezione della Suprema Corte, con un dispositivo particolarmente complesso, hanno così rivisto e di molto la sentenza d'appello, emessa il 20 luglio dell'anno scorso, nella quale la Corte di Caltanissetta aveva parlato di "uso distorto" del potere da parte dell'ex magistrato, "spinta da uno spasmodico desiderio di assicurare un tenore di vita elevato a lei e alla sua famiglia", e anche riconosciuto l'esistenza di "un patto corruttivo", rimarcando come "gli unici interessi perseguiti" da Saguto sarebbero stati "quelli egoistici", determinando "plurime condotte illecite finalizzate allo scambio di utilità".

Quella tempesta arrivata da Caltanissetta: com'è nata l'inchiesta

La vicenda che ha coinvolto Silvana Saguto e gli altri imputati nasce nell'autunno del 2015 quando dalla Procura di Caltanissetta arrivò non un polverone, ma una tempesta che travolse l'ex magistrato, fino a quel momento esempio concreto della lotta alla mafia, avendo lavorato per anni per togliere ai boss ciò che di fatto hanno di più prezioso: i loro soldi, le loro case, le loro aziende. E tutto era nato da alcune intercettazioni, compiute inizialmente sempre dai pm nisseni, ma su qualcosa che apparentemente sembrava un caso isolato, cioè delle presunte irregolarità nella gestione dei beni sequestrati alla famiglia Rappa, in particolare la "Nuova Sport Car spa", che era stata affidata a Walter Virga, giovane figlio dell'ex presidente della terza sezione del tribunale di Palermo, Tommaso, e che ora è stato del tutto scagionato.

Le microspie nell'ufficio del giudice

Gli atti, per competenza furono trasferiti a Palermo, ma tornarono presto a Caltanissetta perché sulla vicenda Rappa si ipotizzarono responsabilità a carico proprio dell'allora presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale e di Tommaso Virga (poi assolto in uno stralcio del processo). Furono così messi sotto controllo non solo i telefoni di Virga padre e di Saguto, ma anche quelli di suo marito, l'ingegnere Lorenzo Caramma, dell'avvocato Gaetano Cappellano Seminara - che per anni lavorava con il giudice - e di Carmelo Provenzano, ricercatore all'università Kore di Enna. Microspie furono piazzate anche nello studio legale "Prodea" di Walter Virga e, soprattutto, nell'ufficio del palazzo di giustizia in cui lavorava Saguto. Così, dalla singola gestione della "Nuova Sport Car spa", era venuto fuori un sistema di mazzette e clientele legato all'amministrazione dei beni sequestrati alla mafia che sarebbe andato avanti per anni, coinvolgendo decine di professionisti.

"Siamo indebitati persi"

"Dobbiamo parlare, perché la situazione nostra economica è arrivata al limite totale - diceva Saguto, poi radiata dalla magistratura, a uno dei suoi figli - non è possibile più, voi non potete farmi spendere 12, 13, 14 mila euro al mese, non li abbiamo questi introiti perché siamo indebitati persi". Le frizioni non sarebbero mancate tra i vari imputati, tanto che Saguto sarebbe stata risentita proprio contro il giovane Virga: "Un ragazzino da niente - diceva a Cappellano Seminara - ha avuto quello che ha avuto e questo è il ringraziamento".

"Fino al terzo grado di giudizio 8 mila magistrati ne difendono uno"

Il "ragazzino" però mostrava di avere le idee ben chiare: "Guarda, te lo dico per esperienza, da figlio di magistrato - spiegava in un'intercettazione - i magistrati si difendono tra di loro. Quindi, come vedi, tutte queste polemiche (...) io ti dico che pure se non fossero falsità, e lo sono, fino al terzo grado di giudizio 8 mila magistrati ne difendono uno". In primo grado le condanne furono pesanti e poi, nel caso di Saguto e Cappellano Seminara, addirittura lievemente superiori in appello.