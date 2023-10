Scandalo beni confiscati, in Cassazione chiesta la condanna per l'ex giudice Saguto: ora rischia il carcere

"Te lo dico per esperienza, da figlio di magistrato, fino al terzo grado di giudizio ottomila magistrati ne difendono uno", era questa la tesi di Walter Virga, figlio del giudice Tommaso Virga e amministrazione giudiziario, in un'intercettazione. Una linea che finora, nell'ambito del processo nato dallo scandalo sull'anomala gestione dei beni confiscati alla mafia che aveva travolto l'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale, Silvana Saguto, non è mai stata seguita. E neppure oggi in Cassazione, dove il sostituto procuratore Simone Perelli ha chiesto ai giudici della sesta sezione, presieduta da Giorgio Fidelbo, di confermare la sentenza di condanna emessa in appello l'anno scorso, non solo per Saguto (nelle more radiata dalla magistratura) ma anche per gli altri imputati.

"Siamo in presenza di più patti dove si inseriscono le varie nomine e provvedimenti adottati da Silvana Saguto - ha detto il pg - e le indagini hanno fotografato come Saguto abbia piegato la sua funzione. C'era un rapporto collaudato di do ut des, un asservimento della funzione pubblica verso un privato". Il pg tuttavia ha sollecitato per Saguto l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" per tre capi d'imputazione legati a presunte rivelazioni di segreto d'ufficio.

La Corte d'Appello di Caltanissetta, a luglio dell'anno scorso, aveva condannato Saguto a 8 anni e 10 mesi di carcere (4 mesi in più rispetto al primo grado) e se la sentenza venisse confermata dalla Cassazione l'imputata dovrebbe andare in cella per scontare la pena. Rischiano di finire in carcere anche l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, per anni, da amministratore giudiziario, braccio destro dell'ex giudice, al quale erano stati inflitti 7 anni e 7 mesi, e l'ingegnere Lorenzo Caramma, marito di Saguto, condannato a 6 anni e 2 mesi, nonché l'ex amministratore giudiziario, Roberto Santangelo, al quale erano stati inflitti 4 anni e 2 mesi di reclusione.

Il pg ha chiesto la conferma delle condanne anche per gli altri imputati, a cominciare dal figlio di Saguto, Emanuele Caramma (4 mesi), per lo stesso Walter Virga (un anno e 4 mesi), per l'ex prefetto di Palermo e amica dell'ex giudice, Francesca Cannizzo (3 anni), per il professore dell'università Kore di Enna, anche lui ex amministratore giudiziario, per Carmelo Provenzano (3 anni), per Rosolino Nasca, tenente colonnello della guardia di finanza allora in servizio alla Dia (2 anni e 8 mesi), per Maria Ingrao, moglie di Provenzano, per Calogera Manta, la cognata (entrambe già condannate a 2 anni e 8 mesi), e per Roberto Di Maria, preside della facoltà di Giurisprudenza di Enna (un anno e 10 mesi).

La parola ora passa ai difensori degli avvocati. Non è ancora chiaro se la sentenza sarà emessa entro la serata di oggi (10 ottobre), e se i giudici disporranno un rinvio.