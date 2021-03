L'albero di limone dedicato a Pio La Torre

I 25 anni della legge per il riutilizzo dei beni confiscati, piantato un albero per Pio La Torre

L'iniziativa del centro buddhista Muni Gyana per ricordare il sacrificio del segretario del Partito Comunista, trucidato dai boss nel 1982, a cui si devono l'introduzione del 416 bis e delle norme per aggredire i patrimoni mafiosi. Un limone è stato sistemato a Cruillas, in un'area tolta a Cosa nostra