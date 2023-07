Il ministro Matteo Piantedosi a Palermo: in prefettura l'incontro sui beni confiscati

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà lunedì (24 luglio) alle ore 12 a Palermo, in prefettura, per partecipare alla sottoscrizione di un accordo istituzionale tra l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) e la Regione Siciliana finalizzato a implementare e migliorare la gestione dei beni stessi in ambito regionale.

Nella stessa circostanza, verranno sottoscritti un protocollo d’intesa tra il Viminale, la Regione Siciliana e il comune di Bagheria per la valorizzazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata, che si trova in quel comune, e ulteriori sei convenzioni per l’assegnazione di beni confiscati a enti del terzo settore.

Alle ore 13.30 il ministro si trasferirà all’istituto professionale di stato per i servizi di enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Pietro Piazza di Palermo, per partecipare alla consegna del medesimo immobile al sindaco Roberto Lagalla.