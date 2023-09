Assegnato alla Regione un edificio sulla circonvallazione confiscato al costruttore Zummo

Assegnato alla Regione parte di un immobile di viale Regione Siciliana Nord-Ovest 7275, confiscato negli scorsi anni al costruttore mafioso Francesco Zummo. Si tratta di circa sei mila metri quadrati comprendenti uffici, magazzini e parcheggi.

"Stiamo lavorando per trasferire in questo immobile il maggior numero di uffici dell'amministrazione regionale, con l'obiettivo di ridurre il carico degli affitti, in un'ottica di armonizzazione e spending review della spesa pubblica". A dirlo è il governatore Renato Schifani, che ringrazia il prefetto Bruno Corda, direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per l'impegno dimostrato anche in virtù del protocollo d'intesa recentemente sottoscritto.

"Ancora una volta i beni sottratti alla criminalità organizzata tornano al servizio dei cittadini, grazie alla collaborazione tra le istituzioni, a conferma dei proficui rapporti con il governo nazionale", conclude Schifani.