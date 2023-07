VIDEO | Beni confiscati, a Palermo 261 immobili da assegnare: "Pensiamo a una 'white list' del sociale"

In prefettura la conferenza di servizi promossa dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. A prendervi parte il prefetto Bruno Corda, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta

Si è tenuta in Prefettura a Palermo una conferenza di servizi promossa dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'iniziativa - che ha visto la partecipazione del sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, del direttore dell'Anbsc Bruno Corda e del prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta - si inserisce in un ciclo di conferenze di servizi per l'assegnazione di immobili e terreni sottratti alle organizzazioni criminali.

I lavori hanno riguardato, in particolare, beni siti nella Regione Siciliana e nella provincia di Siena. Successivamente saranno acquisite le manifestazioni di interesse per 261 immobili in provincia di Palermo, 126 in provincia di Agrigento e ulteriori 10 in provincia di Siena, che verranno poi sottoposte al Consiglio direttivo dell'Anbsc per la definitiva destinazione. "Stiamo pensando a una white list del sociale - ha detto il sottosegretario Ferro - che possa ridurre la parte della certificazione e dei controlli".