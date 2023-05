Benemerenze rotariane 2023, assegnati i riconoscimenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La “Giornata Benemerenze Rotariane” è stata promossa per il secondo anno consecutivo dal Rotary Club Palermo Montepellegrino del Distretto 2110 del Rotary International. All’interno della "Giornata del Riconoscimento", particolare spazio è stato assegnato alla tavola rotonda sul tema: “Il Rotary e le Istituzioni, per le eccellenze ed il merito, nell’impegno e nel miglioramento della società” che ha preceduto l’attribuzione degli attesi riconoscimenti. La “Giornata” svoltasi nella sala Martorana di Palazzo Comitini di Palermo è stata l’occasione, dopo quelle assegnate, nel 2022, alle personalità che si sono particolarmente distinte nel contrasto alla pandemia e nella diffusione delle buone pratiche di prevenzione ed educative, di assegnare le benemerenze del Club per il “Service a favore della comunità e del territorio”.

"Un modo tangibile – ha affermato il presidente del club Salvatore Russo - per ringraziare donne e uomini protagonisti della nostra società”. Al dibattito, tra gli altri, sono intervenuti: il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il rettore dell’Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri, il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Palermo Salvatore Amato, Anna Minà per l’Università Lumsa, Antonino Di Benedetto, Direttore del Dipartimento Ospedalità dell’Asp di Palermo, Salvatore Messina per l’Ordine regionale dei giornalisti,Giuseppe Canzone e Vittorio Virzi del Coni regionale, Aurelio Caronia, assistente del Governatore del Distretto 2110 Orazio Agrò, Nicola Vernuccio, direttore generale Città Metropolitana e Francesco Fragale, segretario generale della Città Metropolitana che hanno messo a disposizione la struttura.

Dopo la tavola totonda, che è stata moderata dalla giornalista Adele Di Trapani, sono stati consegnati gli attestati di “Benemerenze Rotariane 2023” a Mimmo Cuticchio (Arte -Opera Pupi); Mauro Visconti (Arte Musicista); Gaspare Ganci (Sport Doc. Ed. Fisica); Elena Pantaleo (Sport Cons. Naz. Coni); Mario Affronti (Medico Volontariato); Amalia Sanfilippo (Medico Volontariato); Vincenzo Prestianni (Medico-Professione); Antonio Fasulo (Ing. Professione); Fiasconaro Srl (Lavoro); Cantine Alessandro (Lavoro); Giuseppe Petrotta (Subacqueo Professione) e a Giuseppe Liotta (Medico alla Memoria). A seguire sono stati consegni gli attestati di Soci onorari del Rotary Club Palermo Montepellegrino a Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; a Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo e a Salvatore Amato, presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo.

Il presidente del Club Totò Russo ha ricordato come l’intento del Club, ormai da due anni, sia "concorrere alla promozione della crescita civile e della coesione sociale della comunità di riferimento del Rotary Club Palermo Montepellegrino, valorizzando, mediante riconoscimento pubblico, tutti coloro che, mediante la loro attività e le loro personali virtù, attraverso un impegno concreto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, attraverso iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, attraverso atti di coraggio e di abnegazione civica abbiano giovato in modo particolare alla comunità dell’area Panormus".