Babbo Natale arriva in moto, consegnati doni ai bambini di una comunità alloggio

Babbo Natale arriva su una due ruote per regalare un attimo di bambini. L’associazione Euromotoclub ha fatto visita domenica scorsa ai giovanissimi ospiti della comunità alloggio "La casa di Nemo" consegnando a ciascuno di loro un dono. I motociclisti sono arrivati in via alla Falconara, a Baida, con la "divisa ufficiale" di Santa Claus in sella alle loro moto per "cercare di regalare un sorriso a chi è meno fortunato di noi", dicono i fondatori dell’associazione Stefano Di Blasi e Paolo Trafficante.