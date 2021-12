Giochi e vestiti per i bambini: le belle iniziative di beneficenza dell'associazione Aiisf di Palermo

L’associazione Aiisf di Palermo (Associazione italiana di informatori scientifici del farmaco) federata Fedaiisf, negli scorsi giorni ha dato vita a due belle iniziative di beneficenza in città. La prima ha visto la sezione collaborare con la dottoressa Rosalba Muratori (Associazione Marco Sacchi), attiva nel sociale e ha interessato sia una nuova realtà nascente, Casa Ancora, che si trova nel cuore del centro storico cittadino, che ospiterà famiglie con bambini bisognose e coloro i quali avessero necessità del calore di una casa, che la comunità di Santa Chiara.

Per entrambe le comunità, le associazioni Aiisf Palermo e Marco Sacchi, hanno portato doni utili soprattutto per i piccoli: dai giocattoli, ai vestitini, ai beni di prima necessità.

La seconda iniziativa riguarda la donazione di una sterilizzatrice per ferri chirurgici al reparto di Oncoematologia pediatrica del Civico, diretta dal dottor Paolo D’Angelo. L’Aiisf, come Associazione degli informatori scientifici del farmaco si pone l’obiettivo di collaborare attivamente con l’intera classe medica, collaborare con le istituzioni sanitarie di competenza, valorizzare le competenze e la coesione tra gli associati, rispettando le regole deontologiche, confrontarsi con le parti politiche e sociali per la più corretta definizione ed affermazione del ruolo dell’informatore scientifico del farmaco e creare l’albo professionale