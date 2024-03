Discarica di Trapani out, Bellolampo apre a 11 Comuni della provincia: regole stringenti imposte dalla Rap

Bellolampo apre le porte a 11 Comuni della provincia. La discarica accoglierà i rifiuti indifferenziati provenienti da Bagheria (20 tonnellate al giorno), Carini (16 tonnellate), Partinico (8,5 tonnellate), Capaci (5 tonnellate), Terrasini (3 tonnellate), Belmonte Mezzagno (2,5 tonnellate), Borgetto (2,5 tonnellate), Cinisi (2 tonnellate), Torretta (1,2 tonnellate), Trappeto (una tonnellata), Montelepre (0,8 tonnellate), sulla scorta di un decreto emanato lo scorso 22 febbraio dell’assessorato regionale all'Energia dopo il blocco della discarica di Trapani.

Dopo la firma del decreto, ci sono volute due settimane per sottoscrivere il contratto con Rap, che ha imposto regole precise. E lo ha fatto su indicazione del sindaco Roberto Lagalla, che ha invitato tutti i dirigenti della partecipata a vigilare sulla quantità di rifiuti conferiti affinché non superino i limiti previsti nel provvedimento della Regione. Inoltre è stata prevista nel contratto "una clausola di risoluzione o sanzioni pecuniarie in caso di mancato pagamento" da parte dei Comuni.