Settima vasca operativa a Bellolampo, la Rap: "Verso la normalità ma ora basta incivili"

Dopo la consegna da parte della Regione avvenuta l'altroieri, è operativo da oggi il primo lotto della settima vasca di Bellolampo. Il potenziamento dell'impianto in cui vengono conferiti dalla Rap i rifiuti dovrebbe dare una boccata d'ossigeno ai servizi di raccolta quasi in costante emergenza negli ultimi mesi.

Sempre oggi "contestualmente, è stata avviata anche l’attività di pretrattamento meccanico del rifiuto presso l’ambito 5 del Tmb, (l'impianto dedicato a queste operazioni, ndr) secondo quanto disposto dall'ordinanza sindacale emanata la scorsa settimana. Le attività sono state organizzate e scaglionate senza bloccare la raccolta e senza incidere sul normale svolgimento del servizio in città, che è stato espletato correttamente anche nelle giornate a cavallo tra la conclusione della vecchia e la nuova ordinanza".

Insomma adesso le condizioni per non vedere più le strade della città piene di rifiuti ci sono tutte o quasi. "Finalmente - conclude Todaro - stiamo avviandoci con gradualità verso la gestione ordinaria e verso l’auspicata normalità. Ringrazio per questo la Regione, il Comune e gli uffici di Rap per l’impegno e mi auguro che anche la cittadinanza colga l’occasione, isolando e stigmatizzando i comportamenti incivili che hanno penalizzato il lavoro di chi sta cercando con grandi sacrifici di migliorare il servizio. Se vinciamo questa scommessa, sarà tutta la città a trarne beneficio".