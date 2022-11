VIDEO | Bellolampo, Caruso annuncia: "In progetto una settima vasca bis"

Così l'amministratore unico di Rap a margine di un'iniziativa di sensibilizzazione nella seconda circoscrizione. Sulla grana dell'emergenza buche: "Non posso dire che me ne frego dei 'pirtusi' ma sto mandando al Comune una nota per chiedere una cornice di legittimità. Ho in deposito tre treni per questa attività ma se non servono li vendo"