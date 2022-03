Zona Bellolampo, vitello finisce nello scavo di un cantiere: vigili del fuoco lo tirano fuori

I vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti questa mattina nella strada provinciale 1 - nella zona della discarica di Bellolampo - per salvare un vitello finito nello scavo di un cantiere. A chiedere l’intervento è stato l’allevatore che non trovava più l’animale che si era perso e che dopo ricerche lo ha trovato nel cantiere dove si stavano realizzando gli scavi per le fondamenta. L’allevatore ha cercato di fare uscire il vitello ma senza riuscirci. I vigili del fuoco hanno imbracato l’animale e lo hanno fatto uscire restituendo l’animale al proprietario.