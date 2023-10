Bellolampo, la settima vasca resta un miraggio: l'emergenza continua

La settima vasca non è ancora pronta e il sindaco Roberto Lagalla firma una nuova ordinanza - l'ennesima - per autorizzare "speciali forme di gestione dei rifiuti" a Bellolampo. Un provvedimento che avrà la durata di 3 mesi a meno che il potenziamento della discarica non vada in porto e si torni alla gestione ordinaria della spazzatura raccolta proveniente non solo da Palermo, ma anche da Ustica e dall'aeroporto Falcone Borsellino.

Il provvedimento di Lagalla, preparato dal dirigente del servizio Ambiente Ferdinando Ania e condiviso dall'assessore Andrea Mineo, porta la data di oggi, visto che la precedente è scaduta l'altroieri, ed è pieno di termini tecnici non facilmente comprensibili. Ma di certo c'è che nonostante l'emergenza vada avanti da maggio 2022, data della prima ordinanza sindacale (c'era ancora Leoluca Orlando), "la Regione - si legge nell'atto - non ha ancora consegnato la settima vasca della discarica presso il sito di Bellolampo, né un suo stralcio funzionale che, invero, avrebbe dovuto essere consegnata, almeno nel primo lotto, già a luglio 2022". L'ordinanza recita ancora: "In atto risulta in corso il collaudo della stessa e si è in attesa dell’imminente consegna anticipata del primo lotto della settima vasca al Comune di Palermo da parte della Regione".

Nel provvedimento viene fatto inoltre presente che a Bellolampo, da luglio, si stanno effettuando interventi di sul Tmb, l’impianto di trattamento meccanico biologico e si fa riferimento all'incendio dello scorso 22 settembre "che ha interessato gli ambiti 4 e 5 (aree a servizio della linea compost) e che ha provocato danni, anche strutturali, di notevole entità". Insomma, una situazione tutt'altro che semplice che ha spinto Lagalla a firmare la nuova ordinanza, sollecitato tra l'altro da Rap in settimana. Il tutto in attesa di quella settima vasca che sembra essere diventata una specie di miraggio.

Lagalla e Mineo: "Provvedimento ponte"

"Pur non essendoci alcuna emergenza sulla capienza della discarica di Bellolampo, dopo le interlocuzioni con i soggetti interessati, il Dipartimento Acque e rifiuti dell’Assessorato regionale all’Energia, Arpa e Asp, l'ordinanza permetterà la consegna anticipata del primo lotto della settima vasca (capienza 180 mila metri cubi) nel polo di Bellolampo. Con questo provvedimento, nel pieno rispetto delle prescrizioni e a tutela della salute pubblica, sarà possibile proseguire il ciclo rifiuti e, in particolare, il trattamento del percolato per tre mesi, qualora dovesse essere necessario, mediante l’utilizzo di mezzi dalla Rap e, in caso di necessità, nell’impianto esistente sulla sesta vasca già in esercizio. Si tratta di un provvedimento ponte, che accelera le procedure di consegna della settima vasca che sarà a disposizione della Rap nei prossimi giorni", affermano il sindaco Lagalla e l’assessore Mineo.