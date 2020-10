Bellolampo, sì della Regione allo stoccaggio dei rifiuti in cima alla sesta vasca

Sembra scongiurata l'emergenza rifiuti in città, almeno nell'immediato. E' arrivato il via libera dell'Arpa per lo stoccaggio temporaneo della spazzatura nella sesta vasca della discarica di Bellolampo. Questo significa che il sindaco potrà autorizzare con un'ordinanza la Rap a trasferire parte dei rifiuti presenti nel piazzale antistante al Tmb - 25 mila su 50 mila - nella sommità della sesta vasca. Una via che non cancella i problemi, ma che allunga la "vita" di Bellolampo per un paio di mesi e che eviterà i viaggi dei camion colmi di rifiuti verso i siti del Catanese. Più complesso e lungo - non meno di sei mesi - l'iter per l'autorizzazione del progetto di Rap, in via di definizione, che consentirebbe di abbancare 140 mila tonnellate di rifiuti per coprire e "risagomare" la sesta vasca.

L'ok della Regione arriva dopo che lo stesso presidente della Rap, Giuseppe Norata, aveva lanciato l'allarme paventando una nuova emergenza rifiuti e lanciando dardi avvelenati verso Palazzo d'Orleans: "Da più di un anno - aveva detto - siamo senza discarica, chiediamo a fasi alterne alla Regione Siciliana quale deve esse il destino dei rifiuti prodotti nel capoluogo":