Bellolampo può accogliere rifiuti sino a fine aprile, la Rap: "Si acceleri il completamento della settima vasca"

Bellolampo potrà accogliere rifiuti indifferenziati sino alla fine di aprile. E anche per questo la Rap invita la Regione ad accelerare per la consegna del secondo lotto della settima vasca. E' quanto affermano il presidente della società partecipata Giuseppe Todaro e il dirigente di Area Impianti Massimo Collesano rispondendo a un'interrogazione del consigliere comunale Antonino Randazzo (M5S), vicepresidente della commissione che si occupa anche di Servizi ecologici e Igiene e sanità.

Il pentastellato ha chiesto chiarimenti dopo che nello scorso febbraio, in seguito al blocco della discarica di Trapani, l'impianto palermitano ha aperto ai conferimenti di 11 comuni della provincia, sulla scorta di un decreto dell'assessorato regionale all'Energia. "Alla data del 29 febbraio 2024 - si legge nella risposta di Todaro e Collesano - la capacità residua del primo lotto della settima vasca è stimata in circa 50.000 metri cubici equivalente a circa due mesi di abbancamento". Secondo la Rap non ci sarebbero problemi sulla tenuta della discarica vista "l'esiguità delle quantità" conferite dagli altri comuni (circa 60 tonnellate al giorno) "a cui questa società si atterrà scrupolosamente e tenuto conto delle attività di razionalizzazione tuttora in corso negli spazi residui del primo lotto della settima vasca".

Nessuna preoccupazione, per il momento, dunque, ma non c'è da cullarsi sugli allori in vista di una saturazione che comunque è destinata ad arrivare. Sono gli stessi vertici della Rap a sottolinearlo: "Come già comunicato al competente dipartimento della Regione con nota del 28 febbraio scorso, si impone, comunque, una celere consegna del secondo lotto di completamento della settima vasca".

Una risposta quella della società partecipata che non convince fino in fondo il consigliere Randazzo: "A metà febbraio Rap sosteneva di avere 120 giorni di tempo prima della saturazione della settima vasca, a fine febbraio siamo già a 60 giorni. Palermo continua a non differenziare. E’ ultima ormai in tutte le classifiche che riguardano la raccolta differenziata. Si possono costruire discariche o gli inceneritori, per i quali siamo da sempre contrari come M5S , ma fino a quando non ci sarà un reale cambio di passo nel capoluogo saremo sempre in emergenza e con una città sporca".