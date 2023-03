Piazzali liberi a Bellolampo ma la settima vasca non è pronta: "Autonomia fino a giugno, la Tari non aumenterà"

I piazzali di Bellolampo si svuotano, ma la settima vasca non è ancora pronta e la discarica a fine giugno non potrà più accogliere rifiuti. Dal sindaco Roberto Lagalla arrivano però rassicurazioni sia sull'autonomia dell'impianto che sul fronte tributi. "Non è previsto alcun aumento della Tari a carico dei cittadini - ha detto Lagalla -. Le scelte tecniche che comporteranno spese consistenti saranno valutate con l'aggiornamento del piano industriale che verrà varato dalla nuova governance di Rap e, quindi, al Consiglio comunale che avrà modo di intervenire ed esprimersi nei momenti e con le modalità previste dalla legge".

Fino allo scorso gennaio nei piazzali della discarica erano presenti 50 mila tonnellate di immondizia, erano addirittura 180 mila tonnellate a luglio scorso. Adesso l'emergenza si è attenuata, ma potrebbe riesplodere, nel caso in cui non venisse consegnato per tempo il primo lotto della settima vasca.

"Si tratta di un risultato importante - spiega Lagalla - sul quale questa amministrazione si è impegnata fin dal suo insediamento, la scorsa estate, emanando un’ordinanza sindacale che permetteva di depositare i rifiuti anche nella terza vasca bis e nella quarta. Un risultato, per il quale ringrazio la Rap che gestisce l’impianto e i suoi dipendenti, raggiunto con un mese di anticipo rispetto alla scadenza dell’ultima proroga dell’ordinanza che prevedeva lo smaltimento dei rifiuti nei piazzali nella quarta vasca fino alla fine del prossimo mese di aprile. Dalla scorsa estate a oggi, il provvedimento che ho firmato a luglio 2022 ha permesso, da un lato, di garantire la raccolta ordinaria in città, senza mai trascorrere periodi di emergenza e, dall’altro, di abbancare i rifiuti accumulati nei piazzali, eliminando, così, definitivamente un pericoloso rischio di danno ambientale e di salute pubblica".

Adesso l'attenzione si sposta sulla settima vasca. "In questa direzione - aggiunge Lagalla - ho ricevuto disponibilità e l’impegno dell’assessore regionale all’Energia Roberto Di Mauro. Di questi temi ho discusso nell’incontro di oggi con sindacati e l’azienda. Un incontro proficuo, al quale ho partecipato insieme all’assessore all’Ambiente Andrea Mineo".