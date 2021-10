Bellolampo, avviato l’impianto fotovoltaico: "Traguardo all’insegna della produzione di energia green"

Attivato l'impianto fotovoltaico a Bellolampo. Il gestore della rete elettrica “e-distribuzione SPA” ha completato la connessione alla rete elettrica all’insegna della produzione di energia Green. A darne comunicazione l’amministratore unico della Rap Girolamo Caruso. “Stamattina una ditta specializzata ha eseguito anche l’accensione per qualche ora dell’impianto – spiega l’amministratore. E' perfettamente funzionante e sono state già verificate le tarature fiscali dei contatori di produzione dell’energia e non appena l’Agenzia delle Dogane rilascia il nulla osta sui certificati (presumibilmente tra una quindicina di giorni), l’impianto andrà definitivamente in esercizio”.

L’impianto fotovoltaico, che determinerà una riduzione notevole sul costo della “bolletta”, è stato installato sul tetto del Tmb (trattamento meccanico biologico), ha una potenza di picco di 984,5 kW e produrrà annualmente circa 1.300 MWh. L’equivalente al consumo medio annuo di circa 400 famiglie.

L’impianto è costituito da 3.938 moduli fotovoltaici in silicio policristallino da 250 W ciascuno e dal punto di vista tecnico verrà gestito in regime di autoconsumo. Le eventuali eccedenze di energia saranno cedute al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) al prezzo minimo garantito per il 2021, di 0,0399 €/kWh. Si stima che l’impianto FV produrrà un ricavo/risparmio nella bolletta di circa 150 mila euro all’anno sia come autoconsumo che come cessione e vendita dell’energia eccedente.

Un altro passo avanti verso la costituzione del polo impiantistico di Bellolampo è stato compiuto. Le attività, sempre più, saranno indirizzate al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e all’attuazione di percorsi di sostenibilità ecologica.