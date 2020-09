Balestrate punta sul green: progetto per impianto fotovoltaico per la scuola Tuzzo

È stato approvato dalla Giunta Municipale di Balestrate il progetto per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico da realizzare presso la scuola elementare Domenico Tuzzo. I lavori, finanziati dal ministero degli Interni per un importo di circa 51 mila euro, consentiranno di abbattere ulteriormente i costi in bolletta per l’ente locale.

“Il progetto - dichiara il sindaco Vito Rizzo - si inserisce in un complessivo piano di efficientamento energetico di tutti gli immobili comunali, che questa amministrazione sta portando avanti fin dal suo insediamento. Tutte le scuole e gli immobili comunali, con gli interventi in corso (Casa Comunale) e in fase di avvio (Scuola Mattarella, Campo Sportivo, Sala Multimediale e Scuola D. Tuzzo), avranno un impianto di produzione di energia green, seguendo quelle che sono le direttive europee in materia di tutela dell’ambiente e risparmio energetico. Tutti gli interventi sono stati realizzati grazie a finanziamenti regionali, nazionali ed europei a costo zero per le casse comunali”.