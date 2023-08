"Basta incendi", in centinaia in assemblea per raccontare il dramma dei roghi e chiedere risposte alle istituzioni

Centinaia di persone hanno partecipato all'assemblea spontanea ''Basta incendi'', che si è svolta oggi pomeriggio a piazza Indipendenza dopo il tam tam dei giorni scorsi sui social.

L'iniziativa, che ha portato in piazza le storie di chi ha vissuto in prima persona il dramma dei roghi, è stata organizzata per "chiedere risposte concrete alle istituzioni a fronte di domande puntuali". Non a caso si è svolta davanti a Palazzo d'Orleans, sede del governo regionale presieduto da Renato Schifani, che oggi ha disertato il dibattito all'Ars sull'emergenza incendi che ha colpito Palermo e le altre province della Sicilia.

Quella di piazza Indipendenza è stata "un'assemblea plurale" che, scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook Assemblea pubblica basta incendi, "ha dato spazio a tutte e tutti, indipendentemente dall'appartenenza a partiti, associazioni o aggregazioni di alcun tipo". A partecipare non è stato soltanto chi, a causa degli incendi, ha perso case, terreni e aziende. Una testimonianza tangibile di società civile viva che, ribaltando certi stereotipi sull'immobilismo dei siciliani, si ribella ai roghi dolosi e prova a fare rete per tenere alta l'attenzione su un fenomeno che va contrastato con politiche di prevenzione e salvaguardia del territorio.

"Abbiamo girato i territori per conoscere i bisogni delle persone e abbiamo condiviso decine di ore di elaborazione collettiva, per tracciare il percorso futuro che ci attende e che non può di certo concludersi adesso", sottolineano gli organizzatori sulla pagina Facebook Assemblea pubblica basta incendi.