Basket, riapre al pubblico il PalaMangano: "Gli impianti sportivi tornano ad essere patrimonio di tutti"

Il PalaMangano oggi alle 19 riapre al pubblico in occasione della gara di ritorno dei play off promozione fra Green Basket Palermo e Capo d'Orlando. L'impianto di via Ugo Perricone Engel 14, a Passo di Rigano, potrà ospitare fino a 900 spettatori sugli spalti. L'ingresso è libero.

"Abbiamo lavorato per mesi non senza difficoltà - dice l'assessore allo sport Alessandro Anello - fino all'agibilità ottenuta pochi giorni fa con il via libera della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Gli interventi di manutenzione più significativi hanno riguardato l'illuminazione del campo, la sostituzione della caldaia, insieme con altri lavori negli spogliatoi e sul verde. Dopo il velodromo, Palermo riconquista così anche la struttura intitolata a Massimo Mangano, grande coach di pallacanestro in serie A. Un altro risultato concreto raggiunto dall'amministrazione Lagalla che sulla gestione degli impianti sportivi ha invertito la rotta dopo anni di incuria".

Soddisfazione viene espressa dal mondo del basket. Il PalaMangano era chiuso al pubblico da anni. "Ringrazio l'assessore Anello per avere dato seguito in modo fattivo e celere all'impegno assunto - dice Cristina Correnti, presidente regionale della Federazione italiana basket - Le difficoltà sono tante ma facendo squadra riusciremo a migliorare le condizioni per uno sport per tutti". Per Mario Conte, referente provinciale della Federazione basket, la riapertura al pubblico del PalaMangano "rappresenta il punto di partenza per migliorare le condizioni degli impianti sportivi della città".