Basket, politici e istituzioni in campo a Balestrate per sostenere le iniziative per bambini e ragazzi autistici

Politici e istituzioni in campo a Balestrate sabato prossimo 8 giugno. Una gara di basket che si svolgerà alle 17,30 al PalaDaidone per sostenere iniziative e attività estive per bambini e ragazzi autistici. L’evento è organizzato da un gruppo di sigle del comprensorio. Ci sono la parrocchia di Balestrate, l’associazione Autismile arriva l’Aurora, la cooperativa di comunità Terre delle Balestrate, il centro Aba La Libellula, l’associazione Win Stars. Tante le adesioni di figure che scenderanno in campo. Hanno comunicato la loro partecipazione il sindaco di Trappeto Santo Cosentino, il parroco di Balestrate Francesco Giannola, il presidente del consiglio comunale di Partinico Erasmo Briganò, l’assessore di Partinico Sergio Bonnì, il dirigente scolastico Benedetto Lo Piccolo, il sindaco Vito Rizzo, con la speciale telecronaca di Dario Veca e la partecipazione straordinaria di Pino Maniaci. Ad allenare le due squadre saranno Valentino Russo e Giuseppe Lipari che coinvolgeranno anche i ragazzi delle loro squadre giovanili di basket. L’ingresso al palazzetto è libero ma si potrà donare anche senza essere presenti contattando gli organizzatori al 3331552350.