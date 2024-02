Un pub nei locali della basilica di San Francesco, protesta in via Merlo: "Luogo sacro profanato dalla movida"

Un immobile dei frati francescani trasformato in un pub, scatta la polemica dei parrocchiani. Succede in via Merlo, in pieno centro storico, dove da un paio di mesi un locale ha aperto all'interno di un edificio che appartiene alla basilica di San Francesco d'Assisi. L'affitto, inizialmente d'intesa con i parrocchiani, sarebbe stato subordinato all'apertura di una caffetteria-panineria con un format distante da un locale notturno: da settimane però i residenti della zona denunciano schiamazzi, musica dal vivo e la vendita di bevande alcoliche fino a notte inoltrata. "Durante i lavori di ristrutturazione di questi locali - scrivono i residenti di via Merlo in una lettera indirizzata all'arcivescovo i residenti di via Merlo - molti parrocchiani hanno richiesto informazioni sulla destinazione d'uso e sono stati sempre rincuorati dai frati della basilica, dicendo che si sarebbe trattato unicamente di una panineria che non avrebbe recato alcun disturbo alla comunità".

Non una panineria, ma un discopub con musica dal vivo e karaoke

Stando alle testimonianze di chi vive nella zona, però, il nuovo locale aperto lo scorso dicembre non sarebbe semplicemente questo. Quello che doveva essere una panineria e una caffetteria tra aperitivi e colazioni, ora è un discopub notturno dove il mercoledì si fa serata karaoke e nel fine settimana musica live fino all'una. "Da quando l'attività è stata aperta - proseguono - i parrocchiani non hanno potuto riscontrare conferma nelle parole dei frati. Troviamo inaccettabile che un locale della movida notturna con musica dal vivo ad altissimo volume e in locali non insonorizzati possa trovare locazione presso strutture appartenenti alla Curia che ci aspetteremmo utilizzati per qualcosa di utile nel sociale (soprattutto se si pensa al contesto dove sono ubicati). Peraltro, va sottolineato che la via Merlo è una strada molto stretta del centro storico e da quando il locale insiste con le sue serate, risulta impossibile transitare nella strada a causa delle auto parcheggiate selvaggiamente su un'isola pedonale. Praticamente risulterebbe impossibile per un'ambulanza percorrere la via qualora ce ne fosse urgenza".

I parrocchiani: "Un luogo sacro profanato dalla movida"

L'affitto degli spazi di proprietà dei francescani a un locale notturno, secondo i residenti e i parrocchiani, sembra contrastare con lo spirito di devozione e tranquillità che dovrebbe essere associato a un luogo sacro. "La nostra comunità - dicono - fortemente legata alle radici spirituali e culturali della basilica di San Francesco d'Assisi, è profondamente turbata da questa situazione. Il rumore e le attività disturbanti del locale notturno stanno avendo un impatto negativo sulla tranquillità e sulla serenità del quartiere, minando il rispetto per il luogo sacro e causando disagi alle persone che risiedono nelle vicinanze. Riteniamo che la finalità di un luogo di culto come la basilica debba essere preservata e rispettata, contribuendo positivamente all'armonia della comunità".

L'affitto negato ai residenti di via Merlo

Alcuni parrocchiani avrebbero richiesto proprio quei locali in affitto per poterli utilizzare come garage per le proprie auto. "Considerato che nella zona risulta molto complesso trovare parcheggio e quasi tutte le sere siamo costretti a girare anche per un'ora per trovarne uno - precisano - per poi percorrere molta strada a piedi dopo aver parcheggiato la propria auto. La risposta del ministro provinciale è sempre stata che quei locali non erano in affitto. Ma evidentemente dipende da chi li chiede in affitto e a quale prezzo. Noi parrocchiani ci chiediamo come mai i locali in questione non siano stati utilizzati per attività utili alla comunità. La nostra speranza è che la basilica possa continuare a essere un faro di spiritualità e riflessione, senza che le attività circostanti compromettano questo importante ruolo".

La strada più stretta: "Da lì un'ambulanza non riesce a passare"

In passato, quegli stessi locali hanno ospitato un deposito. "I patti con la basilica non erano questi - dice a PalermoToday un residente - perché ci avevano assicurato che la panineria non avrebbe portato disturbo. Ora che c'è questo contratto siamo con le mani legate: non avrebbero dovuto far musica, né diffusione sonora. Eppure... Proviamo da anni ad affittarli e ci è sempre stato negato. Ora questo imprenditore, che nel frattempo ha ristrutturato anche le terrazze dello stesso edificio facendo un b&b, ha aperto la sua attività che non tiene conto del contesto. Noi faremo di tutto affinché vengano rispettati gli orari, il volume della musica e che si proceda a un'insonorizzazione. Da quando esiste, tra l'altro, le auto sono posteggiate ovunque nell'area pedonale e i mezzi di soccorso hanno difficoltà a passare, perché la strada è ancora più stretta. Chiediamo alla Curia di intervenire su una vicenda che ha dell'incredibile".

La Diocesi: "Locali di proprietà dei frati francescani, la Curia non c'entra"

La lettera, indirizzata all'arcivescovo Corrado Lorefice, è arrivata negli uffici della Curia che tuttavia non avrebbe responsabilità della scelta: la basilica di San Francesco d'Assisi, infatti, apparterrebbe ai frati francescani e non alla Diocesi. "Il vescovo lì è ospite - fanno sapere fonti interne - ma questa storia crea un fastidio oggettivo alla comunità. Proveremo a sentire il frate guardiano della basilica per fare chiarezza sulla destinazione d'uso dell'immobile, perché affidare a un'attività commerciale uno spazio di loro proprietà va bene affinché però si proceda a verifiche e controlli che rispettino i patti originari".