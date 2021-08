Raffaella Carrà, insulti omofobi sul murale a lei dedicato dal palermitano TvBoy

Realizzato a Barcellona da Salvatore Benintende, street artist di origini palermitane, l'omaggio è stato così rovinato: "No gay, HIV”

Regina in Italia, Reina indiscussa in Spagna. Raffaella Carrà è stata amatissima icona anche nel Paese iberico, con un murale a lei realizzato da Salvatore Benintende, street artist di origini palermitane conosciuto ai più come TvBoy, indecentemente imbrattato.

Realizzato a Barcellona, il murale è stato sporcato con scritte omofobe: "No gay, HIV”, si legge sul volto della Carrà nazionale, da sempre madrina LGBT+ globale. “Una vita è una vita quando hai la libertà, tutto il resto è solo rumore”, aveva scritto TvBoy all'interno del murale, rovinato dai teppisti. Madrid, nel frattempo, ha già dedicato una piazza all'indimenticata Raffaella, tra i numeri 43 e 45 della capitale, sulla strada del quartiere LGBT Chueca, all’incrocio delle vie Fuencarral e Augusto Figueroa. La stessa Madrid che nel 2017 volle ufficialmente celebrarla nel corso del World Pride, incoronandola madrina della manifestazione. "Morirò senza saperlo. Sulla mia tomba lascerò scritto: “Perché sono piaciuta tanto ai gay?”, scherzava Raffaella, per mezzo secolo icona assoluta di libertà.

L'omaggio Rai

A 2 mesi dalla sua morte, avvenuta il 5 luglio scorso, Rai1 festeggerà Raffaella con la prima tv di "Ballo, Ballo", musical spagnolo di Nacho Alvarez interamente realizzato con le canzoni originali della leggendaria Carrà. Sabato 4 settembre, ore 21:25.

Ballo Ballo e? una commedia musicale ambientata negli sfavillanti anni ’70 in Spagna, periodo segnato pero? anche da una rigida censura dei costumi. Maria e? una ragazza piena di vita e voglia di liberta?, con la grande passione del ballo. Dopo avere abbandonato il suo promesso sposo davanti all’altare di una chiesa di Roma, torna a Madrid per scoprire cosa vuole davvero dalla vita. Va a vivere con la sua amica Amparo e con un colpo di fortuna riesce a entrare nel corpo di ballo del programma di maggior successo del momento, “Las noches de Rosa”. Li? si innamora di Pablo, figlio del temibile censore televisivo Celedonio, che sta seguendo le orme del padre nell’emittente televisiva.