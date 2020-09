Via i cassonetti da Barcarello, dopo le proteste arriva la raccolta dell'umido e la differenziata

Dopo le proteste dei residenti per i conferimenti irregolari d'immondizia, la Rap ha provveduto alla rimozione dei cassonetti in via Barcarello. Al contempo, su disposizione dell'amministrazione comunale, è stato attivato in aggiunta alla differenziata già prevista nelle borgate marinare di Sferracavallo e di Mondello una nuova modalità di raccolta della frazione organica ad esclusivo servizio delle utenze commerciali con modalità e orari che non rendano necessario l’esposizione su strada per lunghi periodi.

"Dopo diverse interlocuzioni e riunioni tenutesi sui luoghi - spiegano il presidente e il direttore della Rap Giuseppe Norata e Roberto Li Causi - si è addivenuti alla necessità di togliere i cassonetti stradali presenti in via Barcarello (tra la via Virgilio e la via Scalo di Sferracavallo) trasformati spesso in luoghi di discariche a disprezzo del decoro per incidere positivamente con l’igiene e la pulizia che il quartiere merita, prevedendo conferimenti a postazione sia per la frazione organica che per la frazione residua".

"Questo intervento - commentano il sindaco Orlando e gli assessori Giambrone e Marino - è il frutto di un confronto con i commercianti e i residenti della zona, cui ora spetta ovviamente il compito di rispettare tempi e modalità di conferimento. Alla Rap spetterà di garantire la massima puntualità nella raccolta. Proprio per questo, negli ultimi giorni grazie ad Srr è stata condotta una attenta e capillare attività di informazione e sensibilizzazione nel quartiere, in modo che da questo nuovo sistema si possa raggiungere il risultato di avere strade più pulite e raccogliere una frazione organica di qualità che rappresenta una importante risorsa. Confidiamo nella collaborazione e nella sensibilità di tutti perché questi obiettivi siano raggiunti".

Il servizio è articolato prevedendo, sette giorni su sette, la presenza di due postazioni mobili rispettivamente in via Torretta (di fronte al civico 84) e in via Barcarello, costituite da due autocarri a vasca e due rispettivi operatori ecologici attraverso i quali le utenze potranno portare sia l'organico che il residuo in orario pomeridiano e la frazione organica anche in orario serale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nello specifico, in via Torretta, l’organico potrà essere conferito dalle 15 alle 16 e dall'1 alle 2 del mattino. In via Barcarello, invece, dalle 16,30 alle 17,30 e durante le ore notturne, dalle 23,30 alle 00,30. Le postazioni del residuo sono previste soltanto nelle ore pomeridiane: Postazione di via Torretta dalle 15 alle 16; via Barcarello dalle 16,30 alle 17,30.