Barcarello, incendio distrugge un locale a due giorni dall'apertura

Un incendio questa notte ha gravemente danneggiato un locale a Barcarello. Si tratta di "Iancura", pub e ristorante che si affaccia sul mare, la cui apertura sarebbe scattata proprio sabato. E' successo intorno alle 2. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, impegnati a lungo per spegnere le fiamme, sono intervenute le volanti della polizia. Sull'episodio stanno indagando gli uomini della scientifica.

"Una mazzata terrificante - commenta a PalermoToday il proprietario, Tommaso Pirrotta, giunto sul posto poco dopo -. Non conosciamo la natura del rogo anche se è facile fare delle deduzioni. E' successo di notte, mi viene complicato pensare a un cortocircuito o a un'autocombustione. O siamo sfortunati o siamo nel mirino di qualcuno. Provo tanta rabbia perché abbiamo investito molto sul locale, scontrandoci anche con la burocrazia, ed era tutto pronto per l'apertura, con l'estate ormai alle porte".

Non ci sono comunque discussioni sul futuro di Iancura, un nome di origine eoliana che evoca lo stato d'animo della beatitudine, quando i pensieri corrono liberi sulle onde e il colore del mare si fonde a quello del cielo (biancura, appunto). "Ricominceremo subito tutti i lavori da fare - dice Pirrotta -. Vogliamo dare un segnale forte. Siamo pronti a lottare, o contro la mafia o contro la cattiva sorte: non sappiamo cosa abbia causato il rogo, questo lo diranno gli inquirenti. In ogni caso tutti sanno da che parte stiamo. Non ci fermeremo, riapriremo presto".