Barcarello, rivoluzione parcheggi: scattano divieti di sosta sul lungomare

Scattano una serie di divieti di sosta in via Barcarello e il comitato cittadino Il mare di Sferracavallo chiede alla polizia municipale la presenza di agenti per far rispettare l'ordinanza. Il provvedimento è stato emesso oggi dall'ufficio Traffico del Comune e prevede che le auto non possano posteggiare né fermarsi: nel tratto compreso tra via Barcarello (punta Barcarello) e via Tritone, lato mare; sull'intera rotatoria e all'altezza del civico 79/A lato monte.

L'ordinanza definisce anche l'istituzione di posti auto paralleli al marciapiede, a circa 30 metri dall'incrocio con via Tritone, fino al civico 73/A di via Barcarello. Sempre al civico 73/A e fino al civico 79 saranno realizzati dei posti moto.

"La nostra speranza - si legge in una nota del comitato Il mare di Sferracavallo - è che si ottemperi quanto stabilito dall'ordinanza affinché si possano mitigare gli episodi incivili di una parte dei fruitori del lungomare, spesso congestionato dalla sosta selvaggia che soprattutto non consente il transito dei mezzi pubblici. Questo comitato ha ottenuto la riqualificazione ecosostenibile del lungomare, partecipando attivamente alla revisione del precedente progetto bocciato dalla Sovrintendenza, con la speranza ristabilire il decoro e il rispetto delle regole, in particolar modo di quelle stabilite dal codice stradale".