Barcarello accessibile e sicura: dal nuovo massetto ai varchi in spiaggia per i disabili

Il 16 aprile, seguendo l'impegno preso inizio mese, la consigliera comunale Catia Meli insieme al consigliere Massimo Vescovo ha coordinato una nuova ispezione sul lungomare di Barcarello diretta dall’architetto Sarta (Responsabile Unico del Procedimento) e dal presidente della settima circoscrizione, Giuseppe Di Fiore, con l’obiettivo di attuare miglioramenti concreti alla zona costiera della città. Durante il sopralluogo del 7 aprile, erano state evidenziate alcune criticità che necessitavano interventi urgenti per garantire sicurezza e accessibilità.

"Quest'ulteriore sopralluogo non è solo un voler dar seguito alla nostra visita precedente, ma un passo avanti verso una Barcarello più sicura e accogliente per tutti i cittadini", ha affermato la consigliera Meli. Grazie alla collaborazione tra gli enti locali e l'ufficio tecnico, sono state prese decisioni importanti come lo spostamento dei punti luce per migliorare l'illuminazione serale, l’installazione di cestini per i rifiuti che precedentemente non erano stati previsti, e il rifacimento del massetto in aree danneggiate.

"Queste azioni mirano a rendere il lungomare un luogo più vivibile e funzionale, rispondendo così alle esigenze espresse dai cittadini", ha aggiunto Meli. Un altro intervento significativo è il prolungamento del marciapiede all'altezza del porticciolo e l'apertura di varchi che facilitano l'accesso alla spiaggia per persone con difficoltà motorie e per coloro che hanno bambini in passeggino.

"È fondamentale per noi assicurare che tutti possano godere del nostro bellissimo lungomare senza barriere", ha dichiarato. L’azione congiunta della consigliera Meli evidenzia l'importanza di ascoltare e rispondere alle esigenze della comunità, migliorando continuamente gli spazi pubblici della città per renderli più inclusivi e sicuri. Questi interventi non solo aumenteranno la fruibilità del lungomare ma rafforzeranno anche il senso di comunità e di appartenenza tra i cittadini di Sferracavallo.