Barchetta in avaria a Porticello, tre giovanissimi soccorsi dalla guardia costiera

Erano usciti con la loro barchetta ma dopo un po' sarebbero rimasti bloccati non lontano dal porto a causa di un'avaria. La guardia costiera ha soccorso ieri sera a Porticello, frazione di Santa Flavia, tre amici - tutti minorenni - che erano andati a fare un giro in mare. Ad accorgersi del problemi sono stati gli stessi militari della guardia costiera durante un servizio di pattugliamento.

I tre amici hanno raccontato ai militari di aver subito un guasto al motore e di non essere più riusciti a fare rientro in porto. Il personale a bordo della motovedetta, accertato il buono stato di salute dei tre minori, li hanno scortati sino al porto dove nel frattempo erano arrivati i familiari. "La guardia costiera - si legge in una nota - ricorda a tutti gli utenti del mare il 'numero blu' per le emergenze 1530, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutto l’anno".