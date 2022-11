Il motore va in avaria, la barca si rovescia e finiscono in mare: paura per due pescatori

Mentre stavano facendo una battuta di pesca nelle acque di Cefalù, non lontano dalla spiaggia di Capo Plaja, il motore della loro imbarcazione (di circa 4 metri) è andato improvvisamente in avaria. I due malcapitati hanno lanciato l'allarme, ma nel frattempo, spinti dalla correnti verso la scogliera, sono finiti in acqua. E' stata poi la guardia costiera di Termini Imerese a salvarli.

L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata e quando i due hanno chiesto aiuto alla sala operativa della guardia costiera subito si è messa in viaggio la motovedetta Sar (Search and Rescue), il cui equipaggio, però, appena arrivato sul posto si è reso conto del pericolo in cui si trovavano le due persone a bordo dell'imbarcazione. Che, infatti, per le correnti, si è rovesciata e ha fatto finire i due in mare. Ma il personale della guardia costiera ha subito recuperato le due vittime e le ha poi accompagnate al porto di Termini Imerese.

Anche alla luce di questa vicenda, la guardia costiera "raccomanda a tutti i cittadini la massima prudenza in mare" e ricorda che "tutte le segnalazioni di emergenze in mare, per una pronta risposta operativa, possono essere fatte attraverso il numero 1530, destinato proprio a questo tipo di emergenze".