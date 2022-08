Sfiorata tragedia in mare, barca affonda al largo di Terrasini: salvati due uomini

Naufragio nel Palermitano. Ieri pomeriggio a circa due miglia dalla costa di Terrasini, a Capo Rama, un'imbarcazione è affondata. A bordo due uomini che, dopo aver lanciato il mayday, sono stati tratti in salvo. Entrambi sotto shock ma non feriti. L'operazione di soccorso è scattata intorno alle 18. I due diportisti hanno lanciato l'allarme dopo che il natante ha iniziato a imbarcare acqua. Ancora da capire cosa abbia provocato l'affondamento.

Tempestivo l'intervento della Capitaneria di porto di Terrasini, coordinata dal comandante Giuseppe De Matteis. A soccorrere i due naufraghi, che sono rimasti in mare con i giubbotti di salvataggio, è stata la motonave Sandokan della Nautica Viviano. La Capitaneria ha infatti segnalato l'episodio all'imbarcazione più vicina, che stava rientrando a Terrasini dopo un'escursione e si trovava a un miglio e mezzo dai diportisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I naufraghi, due uomini di circa trent'anni, stavano tornando da San Vito Lo Capo quando sono stati colti dalla burrasca, non facendo in tempo a sottrarsi al maltempo. "La Capitaneria di porto ci ha allertato in quanto prossimi alla rotta dei diportisti, per questo ci siamo immediatamente precipitati - racconta a PalermoToday il comandante della motonave Sandokan Filippo Ciaramitaro -. Avevamo delle coordinate approssimative, ma ci siamo subito adoperati per recuperarli. Sapevamo che il loro natante stava imbarcando acqua ed era imminente il pericolo di affondamento".

L'imbarcazione è così colata a picco a circa mezzo miglio dalla costa. "I naufraghi si trovavano in mare, c'era una burrasca in corso, c'era vento e anche mare grosso - prosegue Ciaramitaro -. I ragazzi erano spaventati, provati. E' stato un salvataggio in piena regola, un soccorso in mare che per fortuna ha avuto un epilogo positivo. La situazione in mare è cambiata tutta d'un botto. I due uomini si sono trovati in una situazione drammatica, la loro accortezza è stata quella di allertare subito i soccorsi. Una volta tratti in salvo, la Capitaneria ci ha subuto raggiunto scortandoci mentre navigavamo di rientro. I miei marinai hanno eseguito le mie direttive alla lettera e tutto è andato per il meglio".