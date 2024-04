Barbe à Papa Teatro: la formazione come forma di resistenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La compagnia palermitana si prepara a una tournée internazionale che li porterà in Francia e in Tunisia, ma continua a lavorare nel territorio proponendo il laboratorio teatrale “Prima del viaggio”. Barbe à Papa Teatro è una compagnia teatrale nata a Palermo nel 2018 che si occupa di produzione di spettacoli, formazione, e creazione di progetti artistici e culturali. Da poco sono stati in scena al Teatro Biondo di Palermo con lo spettacolo L’arte della resistenza, mentre a febbraio, a Spazio Marceau, ha debuttato in prima nazionale La ricetta di Danilo, uno spettacolo dedicato alla figura di Danilo Dolci, che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni. Sono due spettacoli in cui si parla del valore della comunità e del fare rete, due concetti su cui la compagnia sta costruendo la propria visione artistica. Pur essendo proiettati verso una dimensione internazionale che li porterà questa estate a partecipare per la terza volta al Festival di Avignone in Francia e per la seconda volta al Festival Méditerranéen in Tunisia, restano fortemente legati al territorio in cui operano maggiormente: Palermo e Partinico. Proprio a Palermo hanno deciso di riproporre un laboratorio di formazione rivolto a chiunque voglia indagare sé stesso per poi creare uno spettacolo. “Prima del viaggio è un laboratorio teatrale che abbiamo deciso di riproporre dopo la bellissima esperienza fatta l’anno scorso, sempre qui a Palermo” – racconta Claudio Zappalà, autore e regista della compagnia. “Crediamo che prendersi un tempo, fermarsi, e provare a mettersi in ascolto delle proprie esigenze, sia un atto quantomai necessario. E come artisti, fermarsi per mettere a fuoco ciò che veramente ci sta a cuore raccontare, è un atto di resistenza a un sistema teatrale - ma non solo - che ci vuole iper produttivi e, troppo spesso, poveri di contenuti”. Il laboratorio si terrà presso Spazio Marceau, via Paolo Gili 4, Cantieri Culturali alla Zisa, da Sabato 20 a mercoledì 24 aprile, dalle 10.00 alle 16.30. Per info e prenotazioni info@barbeapapateatro.com